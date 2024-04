Aktuell Land

Verdacht auf Brandstiftung in Kindergarten: Männer in Haft

Nach zwei Bränden auf dem Gelände eines Waldkindergartens in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen sie einer gemeinsamen Mitteilung von Dienstag zufolge der zweifachen Brandstiftung. Ein Motiv war zunächst unklar. Die beiden Männer sind 20 und 23 Jahre alt und haben Wohnsitze im Kreis Waldshut und Nordrhein-Westfalen. Die Polizei nahm sie am Sonntag vorläufig fest. Am selben Tag war die Spielzeughütte des Waldkindergartens komplett niedergebrannt. Bereits eine Woche zuvor hatte der Bauwagen des Kindergartens in Flammen gestanden.