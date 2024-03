Aktuell Land

Verdächtiger nach Verfolgungsjagd mit Polizei in U-Haft

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Schwaben sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dem Mann wird unter anderem bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte.