Verdächtiger nach Scheunenbrand in Untersuchungshaft

Nach dem Brand einer Scheune in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 48-Jährige wird der Brandstiftung verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Scheune war in der vergangenen Woche komplett abgebrannt, ebenso wurden sechs Oldtimer-Fahrzeuge darin zerstört. Es entstand ein Schaden von mindestens 300.000 Euro.