Verdächtiger nach Schüssen in Nattheim in Sarajevo gefasst

Nach den Schüssen auf ein Auto im baden-württembergischen Nattheim haben Behörden einen Verdächtigen in Bosnien-Herzegowina gefasst. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, wurde ein Mann bereits am Dienstag vor einer Woche in Sarajevo am Flughafen festgenommen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.