Aktuell Land

Verdächtiger nach Raubüberfall auf Bahnhofskiosk in U-Haft

Nach dem Raubüberfall auf einen Kiosk im Reutlinger Bahnhof ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der 36-Jährige am Sonntag in einem Stuttgarter Hotel unter anderem wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Er wurde von der Polizei festgenommen. Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl am Montag in Vollzug.