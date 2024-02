Aktuell Land

Verdächtiger nach mutmaßlichem Messerangriff in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Dienstag an einer Schule in Pforzheim befindet sich der 18-jährige Hauptverdächtige in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilten. Er habe sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.