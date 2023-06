Aktuell Land

Verdächtiger nach Leichenfund in Mössingen festgenommen

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen in Mössingen hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Das teilten die Ermittler am Dienstag mit. Zum Motiv machten die Beamten zunächst keine Angaben. Unklar blieb auch, in welcher Beziehung der Verdächtige und das Opfer standen.