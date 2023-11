Aktuell Land

Verdächtiger nach Beschädigung von Israel-Flagge in Haft

Nach der Beschädigung einer israelischen Flagge hat die Polizei in Heilbronn einen 31-jährigen Verdächtigen festgenommen. Insgesamt habe die intensive Ermittlung vier mutmaßlich Beteiligte ergeben, die Anfang Oktober eine am Marktplatz Heilbronn gehisste Israel-Flagge heruntergerissen haben sollen, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn am Montag mit. Hiervon existieren demnach Aufnahmen, die im Netz verbreitet wurden. Die nun ermittelten Männer seien im Alter zwischen 24 und 31 Jahren und stammen aus dem Gazastreifen und aus Syrien.