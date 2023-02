Aktuell Land

Verdächtige sollen kiloweise Marihuana gehandelt haben

Sieben Männer sollen Hunderte Kilogramm Marihuana aus Spanien geschmuggelt und in Deutschland verkauft haben. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige aus Stuttgart empfing die Drogen per Post, wie ein Zollsprecher am Mittwoch mitteilte. Seit April sollen mindestens 43 Marihuanasendungen von ihm oder einem 24 Jahre alten Tatbeteiligten in Empfang genommen worden sein.