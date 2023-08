Aktuell Land

Verdächtige nach Brand einer ehemaligen Gaststätte gefasst

Nach dem Brand einer ehemaligen Gaststätte in Bahlingen am Kaiserstuhl hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter ermittelt. Die 23 und 24 Jahre alten Männer sollen das Gebäude vorsätzlich angezündet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.