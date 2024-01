Aktuell Land

Verbotsdebatte: Kretschmann will AfD politisch eindämmen

In der Debatte um ein mögliches Verbot der AfD hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann dafür ausgesprochen, die Partei inhaltlich zu stellen. »Wir konzentrieren uns darauf, Debatten zu führen, wie wir die AfD politisch eindämmen«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Das sei zunächst entscheidend.