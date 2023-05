Aktuell Land

Verband: Gewerbeflächen in Region Stuttgart sind knapp

Die Aichelberger haben in einem Bürgerentscheid gegen ein Gewerbegebiet gestimmt, der Verband Region Stuttgart ist davon enttäuscht. »In der Region Stuttgart besteht aktuell nur ein sehr eingeschränktes Angebot an gewerblichen Flächen«, erklärte der Regionalverband in einer Mitteilung am Montag. Abgestimmt hatten die Bürger der kleinen Gemeinde Aichelberg (Kreis Göppingen) am Sonntag.