Verband fordert mehr Zeit für Leitung in Kitas

Mangels Personal verletzen immer mehr Kitas im Südwesten zeitweise ihre Aufsichtspflicht. Einer breiten Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge gaben 94 Prozent der Kitaleitungen an, im vergangenen Jahr mit weniger Fachkräften gearbeitet zu haben als vorgeschrieben. »Die Ergebnisse könnten drastischer kaum ausfallen und sie machen eines unmissverständlich klar: Wir befinden uns an einem Kipppunkt«, sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand am Montag bei der Vorstellung der Studienergebnisse für Baden-Württemberg in Stuttgart.