Verband: Firmen stecken Kriegsfolgen besser weg als erwartet

Die Unternehmen im Südwesten haben die Folgen des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise und die Inflation nach Ansicht ihres Verbandes bisher etwas besser bewältigt als zunächst erwartet. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Unternehmer Baden-Württemberg, Peer-Michael Dick, sagte am Freitag in Stuttgart: »Dennoch bleibt die Situation äußerst angespannt und ist von enormen Unsicherheiten belastet.« Sorge äußerte er über die hohe Inflation. Die eingeleiteten Zinserhöhungen hätten ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht und würden erst in den kommenden Monaten ihre dämpfende Wirkung auf das Wirtschaftsgeschehen entfalten.