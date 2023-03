Aktuell Land

Verband begrüßt Bemühungen von Grün-Schwarz zur Windkraft

Der Bundesverband Windenergie wertet die Bemühungen der grün-schwarzen Landesregierung positiv, die Genehmigungsverfahren für neue Anlagen zu verkürzen. Die Ankündigungen seien da, sagte Erhard Schulz vom Landesverband am Donnerstag in Stuttgart. Nun müssten die Beamte auf der Fachebene und in den Landratsämtern geschult werden, um das Vorhaben umzusetzen. Man benötige neue Windräder nicht nur in den Höhenlagen des Landes, sondern auch in der Ebene wie dem Rheintal.