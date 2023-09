Aktuell Land

Verbände: Elterntaxis zum Schulstart stehen lassen

Zum bevorstehenden Schulstart haben mehrere Verbände in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, sogenannte Elterntaxis stehen zu lassen. Viel besser sei es, die Kinder zu Fuß, mit dem Rad oder Roller in die Schule zu schicken, oder sie dabei zu begleiten, wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE), das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) und der ökologische Verkehrsclub (VCD) am Dienstag mitteilten. Die körperliche Betätigung führe zu verbesserter Konzentration und schaffe einen Ausgleich zum langen Sitzen in der Schule.