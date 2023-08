Aktuell Land

Veranstalter informieren über Filmfestival

Zwei Tage vor Eröffnung des Filmfestivals in Ludwigshafen geben die Veranstalter heute Auskunft über den Stand der Vorbereitungen. Die Organisatoren wollen unter anderem mitteilen, mit welchen überregionalen Gästen aus der Filmbranche in diesem Jahr zu rechnen ist. Die Filmschau in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt als wichtiger Branchentreff.