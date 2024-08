Vater vergisst, wo er sein Kleinkind zurückgelassen hat

Ein Vater hat vergessen, wo er sein Kind in einem Anhänger stehengelassen hatte. (Symbolfoto)

Ein Vater hat in Karlsruhe die Polizei um Hilfe gebeten, weil er vergessen hat, wo er sein zweijähriges Kind zurückgelassen hatte. Der 37-Jährige habe nach Auswertung von Videokameras in den frühen Morgenstunden des Donnerstags den Karlsruher Hauptbahnhof mit einem Fahrrad und Anhänger verlassen. Weiter konnten die Beamten den Weg des Vaters zum in der Nähe befindlichen Albtalbahnhof rückverfolgen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Dort sei das Kind im Anhänger schlafend gefunden worden. Der Junge war zu dieser Zeit lediglich mit einem T-Shirt bekleidet gewesen. Die Füße waren mit einer Decke zugedeckt. Das Kleinkind sei unversehrt gewesen. Wie sich weiter herausstellte, sei der Mann um 7 Uhr in eine Bahn nach Germersheim eingestiegen und zwei Stunden später am Hauptbahnhof angekommen. Der Mann wohne nicht in Karlsruhe.

Weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben gewesen wären, konnten die Beamten keinen Drogentest veranlassen, sagte die Sprecherin. Die Bundespolizei hatte den Sozialdienst verständigt. Dieser begleitete den Vater zum Jugendamt. Anschließend wurde das Kind an Familienangehörige übergeben.