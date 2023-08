Aktuell Land

Vater und Sohn auf einem Fahrrad unterwegs: Schwer verletzt

Vater und Sohn sind bei einem Fahrradunfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag habe der Zehnjährige auf der Mittelstange gesessen, während der 33 Jahre alte Vater das Mountainbike normal steuerte. Bei der Fahrt sei am Samstag ein Fuß des Kindes zwischen Federgabel und Speiche des Vorderrads geraten. Beide stürzten und kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dem Sprecher zufolge trugen beide keinen Helm.