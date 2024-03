Aktuell Land

Vandalismus in Sporthalle einer Grundschule: 15.000 Schaden

Unbekannte haben die Sporthalle einer Grundschule in Herrenberg (Kreis Böblingen) verwüstet, mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt und einen Schaden von rund 15.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zerstörten die Täter in der Nacht auf Samstag unter anderem Verbandskästen und einen Defibrillator, entleerten mehrere Feuerlöscher und verschmutzten die Halle mit Löschmittel und Toilettenpapier. Die Ermittlungen dauerten an.