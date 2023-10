Aktuell Land

Vagnoman zurück: Zagadou trainiert individuell

Außenverteidiger Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart steht wieder auf dem Trainingsplatz. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Der einmalige Nationalspieler verpasste den Auftakt aufgrund einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß und absolvierte bisher noch kein Saisonspiel für den formstarken VfB. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou, der in der Partie am vergangenen Samstag beim 1. FC Union Berlin (3:0) verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, trainierte derweil individuell.