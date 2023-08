Aktuell Land

Vagnoman und Nartey verletzt: Duo fehlt dem VfB Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst ohne Josha Vagnoman und Nikolas Nartey auskommen. Nationalspieler Vagnoman kann aufgrund einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß in den kommenden Wochen nur individuell belastet werden, teilte der Club am Donnerstag mit. Bei einem entsprechenden Heilungsverlauf könnte der 22-Jährige im September wieder einsatzfähig sein.