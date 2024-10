Vagnoman beim VfB weiter fraglich - OP bei Zagadou?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Außenverteidiger Josha Vagnoman droht dem VfB Stuttgart auch im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu fehlen. »Es ist schon fraglich, ob er dabei ist. Das wird eine Punktlandung«, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. »Zwischenzeitlich konnte man nicht davon ausgehen.« Der Rechtsverteidiger hatte beim 2:2 in Wolfsburg einen Schlag auf den Fuß bekommen und beim 1:1 am Dienstag gegen Sparta Prag in der Champions League pausiert.

Offen ist laut Hoeneß zudem die Frage, ob Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou nach seiner erneuten Knieverletzung operiert oder konservativ behandelt wird. »Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Davon hängt die Ausfalldauer ab«, sagte Hoeneß. Der Franzose hatte nach seinem Kreuzbandanriss und seinem Außenbandschaden von Ende Januar kürzlich sein Comeback gegeben, sich dann aber erneut am Außenband verletzt.

Das Duell mit Hoffenheim am Sonntagabend rundet den 6. Bundesliga-Spieltag ab. Bei den Hoffenheimern war der frühere VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt unter Druck geraten. Das 2:0 am Donnerstag in der Europa League gegen Dynamo Kiew hatte jedoch zumindest für etwas Ruhe gesorgt.