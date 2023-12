Urteil nach Angriff auf Polizisten ist rechtskräftig

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zusammen mit einem damals 13-Jährigen lockten die Männer einen Polizisten, der in ziviler Kleidung auf dem Heimweg war, in einen Hinterhalt, wie der BGH mit Verweis auf das Ulmer Landgericht mitteilte. Demnach umstellten sie ihn und gingen brutal auf ihn los. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass sein Leben nur durch ein schnelles Eingreifen von Polizeibeamten und Notärzten gerettet wurde. Das Verfahren gegen den beteiligten damals 13-Jährigen wurde eingestellt, da er nicht strafmündig war.