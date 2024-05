Aktuell Land

Urteil im sogenannten Dämonenprozess im Juni möglich

Beim Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung und angebliche Dämonenaustreibung in einer größeren Lebensgemeinschaft in Unterfranken könnte es ab Anfang Juni zu einem Urteil kommen. Das Gericht habe derzeit nur noch bis Anfang Juni weitere Beweisaufnahme geplant, sagte ein Sprecher des Landgerichts Schweinfurt am Donnerstag. Allerdings sei noch mit Anträgen der Verteidigung zu rechnen.