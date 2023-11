Aktuell Land

Urteil im Prozess um mutmaßliche Geiselnahme erwartet

Im Prozess um eine mutmaßliche Geiselnahme eines Jugendlichen wird am Montag vor dem Landgericht Hechingen ein Urteil erwartet. Vor Gericht steht nach Auskunft einer Behördensprecherin ein 35 Jahre alter Mann, der im April in Balingen (Zollernalbkreis) einen damals 17-Jährigen in einen Keller gelockt, gewürgt und mit einer Waffe bedroht haben soll.