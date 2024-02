Aktuell Land

Urteil gegen Mörder von Seniorin rechtskräftig

Nach dem Mord an einer pflegebedürftigen Seniorin in Stuttgart ist das Urteil gegen den 36 Jahre alten Täter nun rechtskräftig. Das gab der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mit am Donnerstag veröffentlichtem Beschluss bekannt. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart, das gegen den Mann Ende März vergangenen Jahres eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und Freiheitsberaubung verhängt hatte, enthalte keine Rechtsfehler.