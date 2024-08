Urlauberin stürzt in Wasserloch und verletzt sich schwer

Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Frau zum Klinikum in Traunstein. (Symbolbild)

Eine Wanderin aus Baden-Württemberg ist in den Berchtesgadener Alpen in ein Wasserloch gestürzt und schwer verletzt worden. Die 72-Jährige sei mit einem Hubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen worden, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Die Frau war etwa 15 Meter tief in eine Gumpe eines Gebirgsbachs gefallen und dann etwa 20 Meter weitergespült worden.

Ein Begleiter der Frau hatte einen Notruf abgesetzt. Ein Bergretter und ein Notarzt seien vom Hubschrauber zu der Frau in die Schlucht hinabgelassen worden, weitere Bergretter hätten sich dorthin abgeseilt.