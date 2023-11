Aktuell Land

Unwetter- und Kfz-Schäden zehren an Gewinn von Konzern W&W

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres wegen zunehmender Unwetter- und Kfz-Schäden einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzernüberschuss fiel zwischen Januar und September um rund 44 Prozent auf 101,1 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Bereits Ende Oktober hatte der Vorstand wegen überraschend hoch ausgefallener Belastungen durch Unwetterschäden und höherer Aufwendungen in der Kraftfahrtversicherung seine Jahresziele kassiert.