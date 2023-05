Aktuell Land

Unwetter mit Hagel treffen Winzer in Südbaden

Die schweren Unwetter mit Hagel vom Ende vergangener Woche haben Winzer in Südbaden getroffen. Im Weinort Bahlingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) könnte es nach erster Einschätzung Ausfälle von 60 bis 90 Prozent geben, sagte der Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, Holger Klein, am Dienstag in Freiburg.