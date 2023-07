Aktuell Land

Unwetter führt zu Unfällen und Stromausfällen

Das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch hat im Landkreis Ravensburg mehrere Stromausfälle und Unfälle verursacht. Ein 53 Jahre alter Mann stieß mit seinem dreirädrigen Roller mit einem auf der Straßen liegenden Baum zusammen und wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe den Baum auf einer Landstraße zwischen Aitrach und Aichstetten am späten Dienstagabend zu spät erkannt.