Unternehmer Siegbert Lapp bei Verkehrsunfall gestorben

Der Stuttgarter Unternehmer Siegbert Lapp ist tot. Er kam bereits in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall ums Leben, den er nicht selbst verschuldet hatte, wie der Kabelhersteller am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Lapp, der 70 Jahre alt wurde, habe das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Andreas zu einem Marktführer gemacht. Die globale Aufstellung mit weltweit 19 Produktionsstandorten habe er maßgeblich mit vorangetrieben.