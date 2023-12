Aktuell Land

Unternehmer BW: Unbefristeter GDL-Streik unverantwortlich

Nach einer Abstimmung für unbefristete Streiks der Lokführergewerkschaft hat der Verband Unternehmer Baden-Württemberg die GDL zu einer schnellen Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen. Ein unbefristeter und umfangreicher Streik würde nicht nur die Bahnreisenden einer großen Belastung aussetzen, teilte Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer BW, am Dienstag mit. »Er wäre auch aufgrund der zu erwartenden volkswirtschaftlichen Schäden in der aktuell äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage unseres Landes unverantwortlich.«