Aktuell Land

Unternehmen warnen vor Stromlücke im Südwesten

Die Unternehmen im Südwesten fordern mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien in den kommenden Jahren. Laut einer vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) in Auftrag gegebenen Studie des Fraunhofer-Instituts Freiburg wird das Land angesichts des stark steigenden Strombedarfs auch 2040 auf Stromimporte angewiesen sein. Das Land wolle fünf Jahre früher als der Bund klimaneutral werden, hänge aber beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher, kritisierte BWIHK-Vizepräsident Jan Stefan Roell am Montag in Stuttgart.