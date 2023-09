Aktuell Land

Unternehmen aus Metall- und Elektroindustrie fehlen Aufträge

Zahlreiche Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten blicken besorgt in die Zukunft. Das geht aus einer neuen Umfrage hervor, die der Arbeitgeberverband Südwestmetall am Montag veröffentlichte. So gaben 55 Prozent der befragten Betriebe an, dass sie bereits jetzt zu wenige Aufträge hätten oder spätestens bis Ende des Jahres in manchen Bereichen mit einem Auftragsmangel zu rechnen sei. 45 Prozent der Unternehmen sind demzufolge bis 2024 mit Aufträgen eingedeckt.