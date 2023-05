Aktuell Land

Ungewöhnlicher Fahrgast: Pferd in Stuttgarter Straßenbahn

Mit einem Pferd ist ein Mann in eine Stuttgarter Straßenbahn eingestiegen. Das ist auf mehreren Videos im Internet zu sehen. Mit Cowboyhut und weißer Weste ritt der Mann seelenruhig bis auf den Bahnsteig. Vor der Tür der wartenden Straßenbahn stieg er vom Pferd und führte es am Halfter hinein. Die kuriose Szene soll sich laut den Aufnahmen am Sonntagmorgen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) abgespielt haben. Zuerst hatten »Stuttgarter Nachrichten« und die »Stuttgarter Zeitung« berichtet.