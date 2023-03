Ungemütliches Wetter zum Wochenstart in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch am Montag soll es laut DWD weiter regnen, in mittleren Lagen kommen demnach die Schauer als Schnee vom Himmel. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad im Bergland und 8 Grad im Rheingraben. In der Nacht fallen die Temperaturen mit Tiefstwerten zwischen -1 und -6 Grad unter den Gefrierpunkt, gebietsweise könne es glatt werden.

Am Dienstag scheint zunächst die Sonne, im Tagesverlauf gibt es dann mehr Wolken. Allerdings soll es laut DWD bei Höchstwerten zwischen 4 und 12 Grad trocken bleiben. Am Mittwoch halten sich die Wolken, bei Temperaturen zwischen 10 Grad im Bergland und 17 Grad in Mittelbaden. Etwas Regen sei auch möglich.

Vorhersage des DWD