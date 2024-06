Aktuell Land

Ungarische Fußballfans getreten und ausgeraubt

Vier ungarische Fußballfans sind am Bahnhof Weil der Stadt (Kreis Böblingen) getreten und beraubt worden. Mehrere Unbekannte hätten sich den Anhängern des deutschen EM-Gruppengegners im Alter von 24 bis 25 Jahren am Mittwoch in den Weg gestellt, als diese aus der S-Bahn ausgestiegen seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit.