Unfallflucht: Autofahrer schüttelt Verfolger mit Pistole ab

Ein 19-Jähriger hat in Lahr (Ortenaukreis) Unfallflucht begangen und den geschädigten Fahrer unter Drohgebärden mit einer Pistole abgeschüttelt. Der junge Mann hatte am Mittwochabend kurz vor Mitternacht das Fahrzeug eines 30-Jährigen gestreift und war dann vom Unfallort geflohen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.