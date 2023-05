Aktuell Land

Unfall sorgt für kilometerlangen Stau auf der A5

Ein Unfall auf der Autobahn 5 hat am Freitagnachmittag einen kilometerlangen Stau verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr nahe Kenzingen (Landkreis Emmendingen) in einer Baustelle ein Kleintransporter auf einen Reisebus auf. Dabei wurden drei Insassen des Reisebusses verletzt. Die Autobahn war wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Karlsruhe für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben über 13 Kilometer bis zur Anschlussstelle Freiburg-Süd. Am frühen Abend wurde eine Fahrspur wieder freigeben.