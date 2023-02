Aktuell Land

Unfall nach missglücktem Überholmanöver auf A6: ein Toter

Bei einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 6 nahe Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist der Beifahrer eines Transporters ums Leben gekommen. Der 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Fahrer des Wagens verletzte sich am Mittwoch lebensbedrohlich und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.