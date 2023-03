Aktuell Land

Unfall mit Schwerverletztem: Gaffer ohne Führerschein

Nach einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten ist auf der Autobahn 5 bei Reute (Kreis Emmendingen) ein Gaffer ohne Führerschein erwischt worden. Der Gaffer hatte beim Vorbeifahren die Unfallstelle per Handy gefilmt und wurde aus dem Verkehr gezogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Unfall am Freitag war ein 42 Jahre alter Fahrer mit seinem Lastwagen in ein an einem Stauende stehenden Lastwagen gekracht und schwer verunglückt.