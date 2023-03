Aktuell Land

Unfall mit Polizeiauto: Fahrer war wohl nicht angeschnallt

Bei dem schweren Unfall mit einem Polizeiwagen in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist der schwerverletzte Autofahrer wohl nicht angeschnallt gewesen. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei eilten zwei Streifenwagen hintereinander auf der Bundesstraße zu einem Einsatz, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte. Der 37-Jährige war dabei, mit seinem Wagen auf die Bundesstraße einzubiegen, als es zur Kollision mit dem hinteren Streifenwagen kam.