Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 25-Jährige habe deshalb ausweichen müssen und sei so mit dem entgegenkommenden Wagen eines 46-Jährigen zusammengestoßen, der wiederum an ein weiteres Auto geprallt sein soll. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr daraufhin weg. Der 25-Jährige und der 46-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des dritten Autos musste nicht stationär behandelt werden.

Pressemitteilung der Polizei