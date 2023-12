Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fahrer der ersten beiden Autos wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit Schere und Spreizer befreien. Der 41 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Wagens, der in den Gegenverkehr geriet, wurde schwer verletzt. Der dritte Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.

Pressemitteilung der Polizei