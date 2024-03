Aktuell Land

Unfall auf Betriebsgelände: Liter Schwefelsäure ausgetreten

Auf einem Betriebsgelände in Sasbach (Ortenaukreis) sind dutzende Liter Schwefelsäure ausgetreten. Ein Staplerfahrer sei am Mittwoch mit seinem Fahrzeug gegen einen Behälter gekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch traten zwischen 60 und 80 Liter Säure aus und gelangten ins Entwässerungssystem. Das Landratsamt und die Umweltbehörde waren vor Ort. Gefahr für Unbeteiligte bestehe nach Polizeiangaben nicht. Der Einsatz lief am späten Nachmittag noch.