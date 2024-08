Unfall auf Bauernhof - Zwei Menschen stürzen in Gülleleitung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Oberschwaben sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden und mussten von Rettungskräften reanimiert werden. Ein jugendlicher Mitarbeiter des Hofes in Wallenreute bei Aulendorf sei bei Arbeiten an einer Gülleleitung in einen Schacht gestürzt und habe das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit.

Eine 41 Jahre alte Frau, die ebenfalls auf dem Hof tätig war, habe dem Jugendlichen zu Hilfe eilen wollen und sei dabei selbst in den Schacht gestürzt und bewusstlos geworden.

Rettungskräfte bargen die beiden Verunglückten aus dem Schacht und leiteten eine Reanimation ein. Beide seien in Krankenhäuser gebracht worden, der Gesundheitszustand sei derzeit unbekannt, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.