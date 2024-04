Unfall auf B523: Mann stirbt, Kind in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 523 zwischen Trossingen und Villingen-Schwenningen ist ein 50-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen. Mehrere Auto-Insassen wurden schwer verletzt, ein Kind schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Ein 33-Jähriger sei am frühen Nachmittag auf Höhe von Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 45-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Pkw eines 32 Jahre alten Fahrers prallte anschließend gegen die beiden Unfallfahrzeuge.

Der Beifahrer der 45-Jährigen zog sich bei dem Unfall derart schwere Verletzungen zu, dass er starb. Der 33-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Die beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder in seinem Wagen erlitten schwere beziehungsweise lebensgefährliche Verletzungen. Die 45-jährige Autofahrerin sowie der 32-jährige Fahrer und seine beiden 39 und zwei Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Vier Rettungshubschrauber, sechs Rettungswagen und zwei Krankenwagen waren den Angaben zufolge im Einsatz. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei mit acht Streifenwagen. Die B523 wurde bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt.

