Aktuell Land

Unfall auf Autobahn mit rund 86.000 Euro Schaden

Auf der Autobahn A6 bei St. Leon-Rot sind am Samstag zwei Personen bei einem missglückten Überholmanöver leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 86.000. Die Fahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Autobahn musste in Richtung Mannheim einige Stunden gesperrt werden.