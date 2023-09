Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrer des Wagens kam schwer verletzt in eine Klinik. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Die A7 war zeitweise in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung der Polizei